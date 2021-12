BISOLI, J.Pedro via dal Cagliari? Una grave perdita

In un’intervista rilasciata a TMW, il tecnico della Cremonese ed ex Cagliari, Pierpaolo Bisoli ha analizzato la complicata situazione in casa del club sardo con uno sguardo anche al mercato. Questo il suo pensiero che riguardo all’interesse della Fiorentina per il bomber rossoblù, Joao Pedro: “Sarebbe una grande perdita. Mi sembra che abbia sposato la causa Cagliari. Però le dinamiche del mercato dicono che se c’è un’offerta irrinunciabile magari bisogna pensarci. Ma è un simbolo per il Cagliari".