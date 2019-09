BISCARDI, Fiorentina delusione fino a un certo punto

Il giornalista sportivo Maurizio Biscardi, figlio dell'indimenticato Aldo, ha espresso la sua opinione sull'avvio di questo campionato della squadra viola. Ecco cosa ha detto: "Sento dire troppo spesso che la Fiorentina in queste prime due giornate di Serie A sia stata una delusione, ma non sono del tutto d'accordo perché per me lo è stata solo in parte. È vero che con il Genoa è stato fatto troppo poco e si doveva vedere di più, ma la sconfitta contro il Napoli penso che possa starci".