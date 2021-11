BIRINDELLI, Juve-ACF sentitissima anche a Torino

L'ex terzino della Juventus Alessandro Birindelli ha presentato così il big match di domani tra Juve e Fiorentina: "Ho un grandissimo ricordo delle partite con la Fiorentina, era considerata una big, tra le sette sorelle. Mi ricordo scontri contro Batistuta, Rui Costa, Toldo e altri grandi campioni. Per noi non era mai facile venire a giocare a Firenze così come per i viola venire a Torino. Son sempre state partite combattute, non ricordo sfide vinte o perse con ampio margine. Sappiamo che a Firenze è una partita sentitissima e per questo anche da parte bianconera deve essere preparata al meglio sennò rischi una bella batosta, mi ricordo il 4-2 subito in rimonta dalla Juventus a Firenze. Vi dico che anche a Torino sponda bianconera è una tra le partite più sentite insieme a quella con l'Inter, forse più importante per i tifosi anche del derby.

Critiche ad Allegri? Quando sei alla Juve e perdi contro Sassuolo e Verona è chiaro che ti arrivano. Poi se siano meritate per il mister o da dividere in parti è da vedere. Bisogna essere realisti per giudicare l'operato di qualcuno. Credo che Allegri abbia trovato grande difficoltà iniziali, dovrà procedere per step. Prima deve riaccendere la scintilla, poi si concentrerà sul bel gioco.

Italiano? Sono affascinato dal suo progetto e da come ha rilanciato giocatori come Bonaventura e valorizzato ancora gioielli come Vlahovic. La sua è una squadra che trascina il pubblico, quello fiorentino è già caloroso di suo quindi il connubio è perfetto. Anche chi non sa di calcio e vede la Fiorentina vede che la squadra è cambiata nell'atteggiamento. Credo che Italiano stia lavorando per arrivare alla compattezza ideale di squadra e questo arriverà solo col lavoro. Quando troverà questa compattezza e una gestione migliore dei momenti la squadra migliorerà.