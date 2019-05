BIRAGHI, Ieri usciti tra i fischi: tifosi hanno ragione

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha affidato ad Instagram il suo bilancio alla fine di una stagione in cui i viola si sono salvati in extremis: "Abbiamo finito. Una stagione strana. Troppo strana per essere soddisfatti fino in fondo. Abbiamo finito in mezzo ai fischi dei nostro tifosi: avete ragione, avremmo dovuto fare di più. Non ci siamo riusciti, ma almeno - per fortuna - le conseguenze del nostro girone di ritorno non sono state devastanti, come invece sarebbe potuto essere. I motivi di questa seconda parte sono tanti: abbiamo sognato l’Europa, abbiamo inseguito la coppa Italia... abbiamo dovuto pensare alla salvezza. È stato complicato, più del previsto. Ma anche nelle enormi difficoltà, sono venuti fuori i valori di un gruppo cementato che è riuscito a reggere. Dobbiamo cancellare tutto e ripartire da qui. Per fare tesoro di quello che è successo e non riviverlo mai più".