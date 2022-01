BILANCIO ACF, -10,4 mln. Commisso ne mette 115

Il portale Calcio&Finanza propone un’analisi dell’ultimo bilancio annuale di esercizio pubblicato dalla Fiorentina, quello chiuso al 30 giugno 2021. Nel complessivo, nonostante la presenza costante del Covid, una perdita ridotta: dai 29,8 milioni di euro di passivo fatti segnare nei primi sei mesi del passato anno (dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020) si è passati a -10,4 milioni.

I ricavi sono stati di 160,6 milioni di cui 15,4 derivanti da diritti tv e 1,3 dal main sponsor Mediacom che dovevano essere riservati all’esercizio passato e che sono confluiti in questo. Nel complesso i diritti tv incidono sul 46% del fatturato, quasi la metà: sono 74,4 milioni. Dalla sponsorizzazione invece 44,9 milioni, il 28%, di cui 40 arrivano da Mediacom. Dal calciomercato ricavi per 27,8 milioni di cui 10,2 di plusvalenze: le principali sono Pedro e Lafont. Costi complessivi di 171 milioni di euro, di cui 84,9 per il personale.

Viene infine calcolata l’incidenza di Rocco Commisso: nel 2020/2021 ha versato 115 milioni di euro, che in totale salgono a 314 in 30 mesi.