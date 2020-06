BIGON, Ibrahimovic? No, abbiamo progetto avanzato

Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla così a Radio 1 a proposito della suggestione di mercato Zlatan Ibrahimovic: "Capisco la suggestione mediatica, è un nome di alto livello, è normale che faccia rumore ma non è una possibilità per il Bologna. Non c'è più alcun contatto, lo scorso inverno si è sentito con Mihajlovic ma ha fatto le sue scelte. Ora la cosa non è più presa in considerazione, il nostro progetto è avanzato. Abbiamo una squadra giovane, con il tecnico che resterà un altro anno".