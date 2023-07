FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dovrebbe essere martedì il giorno da dentro o fuori per l’ipotesi di un trasferimento in prestito di Alessandro Bianco al Catanzaro. Stando a quanto riportato da Catanzaro Informa il talentuoso centrocampista di proprietà della Fiorentina si è preso un weekend lungo fino a martedì per decidere se dire sì o no alla formazione di Vincenzo Vivarini.