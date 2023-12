BIANCO, A segno nella sfida tra Sudtirol e Reggiana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il centrocampista della Fiorentina, in questa stagione in prestito alla Reggiana in Serie B, Alessandro Bianco ha trovato il suo primo gol stagionale. Il mediano classe 2002 è andato a segno nella gara, valida per la diciottesima giornata del campionato cadetto, tra Sudtirol e Reggiana. I granata sono passati in vantaggio dopo soli due minuti di gioco grazie proprio alla rete del centrocampista di proprietà viola.