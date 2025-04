Betis, Sergi Altimira: "Domani una finale. Siamo fiduciosi, vogliamo passare il turno"

vedi letture

Il centrocampista del Betis Siviglia Sergi Altimira è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra gli andalusi e lo Jagiellonia. Queste le sue parole in vista della gara di ritorno contro la formazione polacca dopo il 2-0 in favore degli spagnoli nel match di andata: "Ci stiamo avvicinando a questa partita come se fosse una finale, nonostante il vantaggio dell'andata. Dobbiamo scendere in campo e vincere, e ci impegniamo molto per questo. Siamo molto fiduciosi e ansiosi di regalare gioia a tutti i tifosi del Betis.

Loro vorranno certamente sfruttare il fattore campo e dovranno puntare tutto in attacco, il che potrebbe lasciarci più spazio per contrattaccare e trovare il gol. Sarà una partita difficile, ma non vediamo l'ora di arrivare lì e passare al turno successivo".