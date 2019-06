BERTONI, Ora Commisso riparta da Chiesa capitano

Daniel Bertoni, ex attaccante viola, ha parlato a TMW della nuova Fiorentina che verrà: "Finisce un'era ma ne deve iniziare un'altra. Ora serve investire: è come rifare una villa e allestirla da zero. Questa era dovrà essere meglio della precedente, i vecchi proprietari hanno fatto il possibile, anche se non è arrivato nessun trofeo. Credo che Commisso dovrà per quanto possibile stare spesso a Firenze o mettere gente della città che stia sempre accanto alla squadra. Chiesa dovrà essere tenuto e servirà costruire una squadra intorno a lui facendolo diventare capitano e sempre più bandiera. Calciatori come lui ce ne sono pochi".