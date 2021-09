BERNI, Italiano ok, però c'è problema sui gol subiti

Da ex viola Fabrizio Berni ha detto la sua sulla Fiorentina al Tmw News: "Con la Fiorentina viene voglia di entusiasmarsi. Vedere questo gioco aggressivo e veloce non può altro che far piacere, però il secondo tempo dell'Inter porta a riflettere. Questo sta a significare che l'idee brillanti di Italiano che è un allenatore moderno che propone un calcio dinamico, hanno questa piccola lacune sui gol subiti. Anche lo Spezia l'anno scorso prendeva molte reti, soprattutto nel secondo tempo. Probabilmente i ritmi che lui impone alle proprie squadre non permettono di mantenere la stessa condizione in tutta la durata della partita. Il calo fisico inevitabile nei secondo tempi avvantaggi gli avversari. Va trovato il modo di gestire le forze, innanzitutto al fine di non subire rimonte, e poi di subire meno reti".