BERNI, Italiano non ha portato benefici a Drago

Nel corso del TMW News Fabrizio Berni, ex difensore di Fiorentina e Genoa, ha parlato di temi relativi alla squadra di Italiano. Di seguito le sue dichiarazioni:

Si discute molto la scelta di far partire Dragowski titolare. Che ne pensa?

"Dragowski ultimamente viene ricordato più per degli errori che per le buone cose fatte: vorrei ricordare ai tifosi viola che negl ultimi due anni, nei quali la salvezza è stata raggiunta solo nel finale, lui è stato il migliore in assouto tenendo un rendimento continuo. Che abbia un problema nelle uscite è riconosciuto, ma questo non toglie nulla ai suoi due ultimi anni. L'avvento di Italiano ha sovvertito le gerarchie, è passato titolare Terracciano che non ha quasi mai fatto il titolare da nessuna parte. In questo caso Italiano non ha portato benefici a Dragowski".

Terracciano si fa preferire nel gioco con i piedi. Che ne pensa di questa caratteristica?

"Questa è una delle cose che più mi fa sorridere del calcio moderno. Mi consola il fatto che fa sorridere anche qualche personaggio più autorevole di me, come Capello. Il portiere secondo me deve parare, poi se è anche bravo con i piedi per far ripartire l'azione dal basso meglio. Anche questa è una delle mode del calcio italiano che porta spesso a un possesso palla sterile, mentre viene visto come una bestemmia lanciare il pallone verso le punte".

Per la Fiorentina che finale di stagione vede?

"La Salernitana vincendo a Udine ha complicato la vita anche a noi. Si è riaccesa la speranza per la salvezza. Giocheranno con tutta l'intensità possibile. Confido che l'identità di gioco della viola possa permetterci di continuare la serie di risultati consecutivi, permettendoci di raggiugere l'Europa League".

C'è qualcuno che pensa addirittura al quarto posto. Pensa sia possibile?

"Sulla base delle aspettative che avevamo ad inizio stagione abbiamo un vantaggio pazzesco. Comunque vada sarà una stagione positiva: la viola ha giocato sempre bene, ha sempre accettato lo scontro con gli avversari anche quando questi erano superiori. Una sconfitta con la Juventus non può inficiare questo ottimo percorso".