BERGOMI, Viola, così fai male all'Inter. Vlahovic-top

La storica bandiera dell'Inter ed oggi apprezzato commentatore di SkySport Beppe Bergomi ha parlato della sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Fiorentina. Ecco le sue parole a tal proposito: "La Fiorentina può far male all'Inter con personalità, senza snaturarsi: lo scorso anno lo Spezia di Italiano riuscì a fermare sul pari l'Inter. I viola mi hanno impressionato, giocano un buon calcio: per i nerazzurri sarà un ostacolo importante. Contro il Real l'Inter ha tirato 18 volte in porta... ma alla fine i cambi degli spagnoli hanno avuto la meglio. Vlahovic? E' fortissimo: il ragazzo di mia figlia, che è Gabriele Gori, mi ha detto che è un fenomeno. Mi sembra un ragazzo caratterialmente a posto, consapevole della propria forza: la Fiorentina ha uno degli attaccanti più forti in circolazione. Come fa a tenerlo? E' difficile... spesso il calcio non ti permette di tenere certi giocatori.