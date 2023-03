BERGOMI, L'Inter soffre in campo aperto: occhio ai viola

Fonte: Radio Bruno

L'ex difensore dell'Inter, oggi telecronista, Beppe Bergomi ha parlato così in vista del match tra Inter e Fiorentina: "Milenkovic e Igor sono bravi perché con lo stile offensivo che offre la Fiorentina devono coprure una bella parte di campo. L'Inter ha bisogno di giocatori veloci, non penso che Milenkovic possa fare al caso loro. Il serbo è comunque molto forte".

Sull'Inter: "E' una squadra che non sa saltare l'uomo, è ultima per dribbling in Serie A. In campo aperto soffre e non ha tanti giocatori che corrono, è strutturata così. E' un miracolo che sia arrivata ai quarti di finale di Champions League. La Fiorentina invece sta bene, gioca un calcio fatto di tante idee. Ultimamente ai viola riesce tutto, cosa che non riesce invece all'Inter che è stanca".