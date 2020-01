BERGOMI, Il campo ha dato torto alle idee di Montella

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, JUAN JESUS TORNA IN POLE: ECCO PERCHÉ Con il Torino che pare essere ogni minuto più vicino all'accordo con la SPAL per la cessione di Bonifazi e Kannemann più lontano perché Pedro andrà al Flamengo e non al Gremio e l'argentino avrebbe potuto valere una parte dell'accordo... Con il Torino che pare essere ogni minuto più vicino all'accordo con la SPAL per la cessione di Bonifazi e Kannemann più lontano perché Pedro andrà al Flamengo e non al Gremio e l'argentino avrebbe potuto valere una parte dell'accordo... NOTIZIE DI FV FOTO-VIDEO FV, PEDRO PRENDE L'AEREO PER RIO DE JANEIRO Pedro Guilherme Abreu, noto comunemente con il nome d'arte Pedro, è ormai al passo d'addio nei confronti della Fiorentina e di Firenze. In ogni senso visto che, come testimoniato dalle immagini di FirenzeViola.it, l'attaccante brasiliano classe '97 si... Pedro Guilherme Abreu, noto comunemente con il nome d'arte Pedro, è ormai al passo d'addio nei confronti della Fiorentina e di Firenze. In ogni senso visto che, come testimoniato dalle immagini di FirenzeViola.it, l'attaccante brasiliano classe '97 si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi