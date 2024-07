BERARDI, I viola pensano all'esterno per rinforzare la rosa

FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Sassuolo Domenico Berardi ha tre contendenti e sono tutte in Serie A. In primis c'è la Juve che pensa a lui in caso di cessione di Federico Chiesa.

Gli altri due club interessati al giocatore sarebbero il Bologna con Vincenzo Italiano che lo vorrebbe fortemente nella sua nuova squadra e la Fiorentina che cerca un rinforzo per il 3-4-2-1 di Raffaele Palladino. Nel frattempo Berardi è ancora alle prese con l'infortunio al tendine d'Achille della gamba destra, sta proseguendo la riabilitazione ma l'esterno non sarà disponibile almeno per 7/8 mesi.