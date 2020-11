BENEVENTO, Le ultime: a Firenze senza Caprari

Come riporta TMW, Inzaghi conferma il 4-3-2-1 in vista di Firenze, in parte obbligato anche dall’assenza per squalifica di Caprari. Dinanzi a Montipò, spazio a Maggio e Letizia sulle corsie esterne e all’oramai consolidato tandem Caldirola-Glik al centro. Indisponibili Tuia e Volta, dovrebbe partire dalla panchina Foulon che, da qualche giorno, accusa problemi ad una spalla. In mediana scelte praticamente fatte, con Dabo, Schiattarella e Ionita ormai sicuri di un posto anche a causa delle condizioni fisiche non perfette di Viola. In avanti ci sarà Sau, in veste di trequartista alle spalle di Insigne e Lapadula. Un atteggiamento tattico che consentirà di passare indifferentemente al 4-3-2-1 e al 4-3-3 in base all’andamento del match. Prevista una staffetta tra il bomber peruviano e Moncini, mentre si deciderà in extremis sulla convocazione di Iago Falque, a causa di un leggero affaticamento muscolare.