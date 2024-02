BENEFICENZA, Kouame e Biraghi al galà pro alluvionati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Cristiano Biraghi e Christian Kouame a fianco delle popolazioni alluvionate nella serata di solidarietà organizzata dalla onlus di Paolo Brosio Olimpiadi del Cuore e dalla Misericordia di Campi Bisenzio a Villa Castelletti che ha visto la partecipazione di oltre 450 persone. Una serata dove commozione, solidarietà ma anche grandi momenti di musica e spettacolo si sono fusi di fronte a una platea composta da personaggi dell’imprenditoria toscana.

A quattro mesi dalla drammatica alluvione che ha colpito un po’ tutta la regione, ma in particolare i territori di Prato, Pistoia e Firenze, si voleva dare un segnale concreto di attenzione, perché di fronte a danni di oltre due milioni di euro i ristori ritardano e ci sono ancora tante famiglie che attendono aiuti. La vicinanza delle istituzioni regionali è stata sottolineata dal governatore Eugenio Giani che era accompagnato dal capo di gabinetto Cristina Manetti. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Campi Bisenzio, Montemurlo, Quarrata, Firenze, Pistoia e Prato oltre che di Signa, territorio che ospitava l’appuntamento.

La serata si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria delle otto vittime dell’alluvione ma anche delle cinque persone che hanno perso la vita sul lavoro, nel crollo del cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. Poi è stato il momento delle testimonianze come quella di Federica Barone che ha messo in sicurezza il padre gravemente malato e dei coniugi Tiziano e Rita Vanni di Campi Bisenzio che sono stati salvati grazie a un gesto eroico del governatore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani e di altri volontari.

Spazio sul palco e premi anche per gli ‘angeli del fango’. Sono gli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci che hanno aiutato le popolazioni colpite spalando il fango al pari degli Ultras della Fiorentina. I tifosi viola erano capeggiati dal loro leader ‘Pindo’ del gruppo Viola 1926 il quale ha sottolineato rivolgendosi agli amministratori “impegnatevi affinché un dramma come l’alluvione non succeda mai più e ci ritroveremo in un bellissimo evento come questo per far festa insieme”.

Come detto sul palco è salito anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che in quei giorni di inizio dello scorso novembre non esitò a mettersi a disposizione imbracciando la pala e dette una mano a chi aveva perso tutto. Con lui era presente per la Fiorentina anche l’attaccante Christian Kouame.