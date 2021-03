BENEDETTI (MEYER), Grazie ad ACF per uova e affetto

La Fiorentina, in vista della Pasqua, ha voluto dedicare un pensiero speciale ai bambini del Meyer con delle uova di cioccolato. Il segretario generale della Fondazione Meyer, Alessandro Benedetti, ha espresso la sua gratitudine ai canali ufficiali del club viola: "Grazie, è un gesto molto bello che continua a testimoniare la vicinanza e l'affetto della Fiorentina, della società e dei suoi giocatori nei confronti del Meyer. Continuiamo ad essere in un momento non semplice, speriamo che queste uova, con la simbologia che esse portano, riescano a rappresentare non solo una gioia per i bambini che le ricevono ma anche un simbolo di rinascita".