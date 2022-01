BENASSI, Ad Empoli per il gioco. Terzino? Perché no

Marco Benassi si presenta in conferenza stampa ad Empoli. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina ha spiegato le motivazioni che l'hanno portato alla corte di Andreazzoli, queste le parole riportate da TMW:"La situazione è semplice, ho visto molte partite e come gioco mi è piaciuto molto. Quando ho saputo dell'interesse dell'Empoli è successo molto in fretta. Per motivi personali ho avuto sei mesi per riadattarmi, l'anno scorso ho avuto problemi fisici e quindi penso adesso sia il momento di mettere minuti nelle gambe. Voglio dare il massimo aiuto ai compagni"

Come è andato l'ambientamento? Che obiettivi hai?

"L'ambientamento è stato molto veloce. Non ho obiettivi precisi, intanto pensiamo alla salvezza e fare ogni domenica una buona prestazione giocandosela con tutti."

Pensi di poter essere utile anche come terzino?

"Sono stato abituato a dare la mia disponibilità massima, sono venuto qui per fare la mezzala ma non mi tirerei indietro nel caso servisse"

Quanta voglia hai di giocare dopo un periodo non semplice?

"La voglia è tantissima, dopo un anno con poche partite ho voglia di giocare. Ci metto il massimo del mio entusiasmo, il mio primo obiettivo è cercare di aiutare i compagni"