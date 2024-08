BELTRAN, Argentina fuori. Finisce qui la sua olimpiade

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Allo stadio Matmut Atlantique di Bordeaux finisce 1-0 la sfida, valida per i quarti di finale del torneo olimpico, tra la Francia padrona di casa e l'Argentina. I transalpini volano così in semifinale dove affronterà l'Egitto. Decisivo per il risultato finale del match il gol, arrivato nel primo tempo, del calciatore del Crystal Palace Mateta. Per l'unico giocatore viola impegnato nel torneo, Lucas Beltran, finisce qui l'Olimpiade parigina.

L'attaccante gigliato è entrato in campo al minuto 64 di Kevin Zenon. L'ex River Plate tra l'altro è,stato curiosamente ammonito per proteste al minuto 55 quando, ancora in panchina, si stava riscaldando a bordo campo.