BELOTTI, Infortunio alla caviglia in Coppa Italia

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LOVISA: ORA IL RINNOVO E POI LA LUCCHESE Nuova avventura in vista per Alessandro Lovisa, centrocampista classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il giocatore - nella passata stagione in prestito prima al Gubbio e poi al Legnago - è pronto a... Nuova avventura in vista per Alessandro Lovisa, centrocampista classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il giocatore - nella passata stagione in prestito prima al Gubbio e poi al Legnago - è pronto a... NOTIZIE DI FV SAPONARA, LA TERZA VITA IN VIOLA È DECISIVA: ORA... Vincenzo Italiano, di lui, aveva detto che sarebbe partito avvantaggiato. E in effetti il corso accelerato svolto a La Spezia in appena cinque mesi sotto la guida del tecnico di Karlsruhe ha aiutato e non poco Riccardo Saponara, che durante il precampionato viola è... Vincenzo Italiano, di lui, aveva detto che sarebbe partito avvantaggiato. E in effetti il corso accelerato svolto a La Spezia in appena cinque mesi sotto la guida del tecnico di Karlsruhe ha aiutato e non poco Riccardo Saponara, che durante il precampionato viola è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi