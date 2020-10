BELLUGI, Ho amici fiorentini: ce l'hanno con Chiesa

Mauro Bellugi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a TMW anche di Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni: ""Ho amici fiorentini che mi hanno mandato messaggi allucinanti su di lui. Ce l'hanno con lui. E poi: prima Bernardeschi poi Chiesa, sembra quasi che la Juve sia lì a pescare e che ai bianconeri non sai dire di no. Immagino la rabbia dei tifosi. Peraltro Chiesa ha fatto gare straordinarie anche in avvio di questa stagione sia in fase di spinta che di contenimento. Il pezzo migliore alla fine lo hanno preso loro".