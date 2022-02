BELLINAZZO, Vlahovic? Non si poteva fare meglio

Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza calcistica, si è così espresso al Corriere Fiorentino: “La piazza di Firenze è scontenta per la cessione di Vlahovic ma, considerate le regoli attuali che rendono i club subordinati a procuratori e giocatori, la situazione non poteva essere gestita meglio. Quanto al valore della Fiorentina, non possedendo uno stadio di proprietà ma avendo fatto degli importanti passi in avanti con il progetto del Viola Park, direi che siamo sui 200 milioni di euro. Anche in considerazione del fatto che è stato ceduto il giocatore più prezioso. Lo stadio, ex novo, potrebbe quasi triplicare le entrate, mentre è difficile ottenere il massimo da un semplice restyling”.