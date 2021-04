BELLINAZZO, Sistema Uefa uccide già la meritocrazia

Il giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore ha fatto il punto sulla situazione che riguarda la creazione della Superlega. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna capire la posta in gioco prima di dire che bisogna fermarsi. Dobbiamo chiederci, malgrado il calcio sia un bene pubblico che appartiene ai tifosi, se possa reggere senza una riforma o meno. Il sistema disegnato dall'UEFA uccide la meritocrazia. La Fiorentina per esempio non fa la Champions League da dieci anni, ma è normale per quanto fattura rispetto alle big ed è quindi poco corretto che la UEFA parli di avidità se lo hanno creato loro questo sistema. Vincono sempre le stesse con fatturati fuori portata, non è un caso".