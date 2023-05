BELLINAZZO, Ecco i proventi da Conference e Supercoppa

Fonte: Radio Bruno

Il giornalista del Sole 24ore Marco Bellinazzo ha parlato del valore economico della Conference e della Supercoppa: "Tra tutti i premi la vittoria della Conference può portare nelle casse del club una ventina di milioni che si vanno ad aggiungere ai soldi incassati dai biglietti. Certo siamo molto lontani dalle cifre della Champions e dell'Europa League, ma sono comunque cifre interessanti. La Uefa sta anche ragionando sul coinvolgimento della vincitrice della Conference alla Supercoppa europea, ma non credo la riforma sia fatta in tempo per la prossima edizione".

E la Supercoppa italiana quanto fa guadagnare? "Per la Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad non sono state ancora definite le cifre che andranno alla squadra vincitrice e alle altre su un montepremi di 20 milioni che deve essere ancora suddiviso, un bonus partecipazione di 4/5 come sembrae sono senz'altro un'iniezione di ossigeno e di liquidità".