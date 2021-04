BELDÌ, Antognoni? Gli ho insegnato io. Castrovilli...

Paolo Beldì, regista televisivo tifoso della Fiorentina, ha parlato delle vicende di casa viola partendo dal compleanno di Giancarlo Antognoni: "I più grandi sono sempre più disponibili, gli altri sono mezze calzette. Ad Antognoni ho insegnato io a giocare, non lo sapete? Era qui vicino, ad Asti... In più siamo registi tutti e due! Poi è rimasto sempre fedele alla Fiorentina, è sempre stato il ragazzo che guardava le stelle oltre che grande intenditore di calcio, visto che Rui Costa l'ha scoperto lui. Ora abbiamo Castrovilli, che piano piano... Per me ha fatto una stagione sufficiente, speriamo non ce lo freghino come succede sempre quando abbiamo qualcuno di forte. Sento anche di Vlahovic: a me viene un esaurimento, perché mi affezioni ai calciatori. Se la Fiorentina va in B la faccio finita, vi avviso (scherza, ndr). Su Prandelli preferisco non dire nulla, ho