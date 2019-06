BATISTUTA, Tornato in patria senza accordo. Ora...

Novità in arrivo sul fronte Batistuta. Secondo quanto riportato dai colleghi di Italia 7 in occasione della trasmissione Salotto Viola il Re Leone quest'oggi nel primo pomeriggio alle 14:30 è ripartito per Buenos Aires da dove poi tornerà a casa. Era da circa un mese che Batistuta era lontano da casa e gli impegni personali gli hanno imposto di tornare in patria. L'accordo con i viola ancora non c'è, ma l'ex attaccante ha comunque comunicato ai dirigenti della Fiorentina che sarebbe dovuto rientrare esclusivamente per motivi personali: non ci sono rotture, nel fine settimana arriverà Commisso e la trattativa andrà avanti telefonicamente per il momento.