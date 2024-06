BATISTUTA, Beltran giochi di più. Atene? Può capitare

A margine della XIX edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro ha parlato l’ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta, presente all’evento. Questo un estratto delle sue parole raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Farebbe ancora qualche gol oggi?

“Qualche rigore magari sì. Il mio gol più bello a Firenze? Per fortuna ne ho fatti solo un paio. Me li ricordo tutti. Sono tutti belli”.

Che si aspetta dall’Argentina in Copa America?

“Andremo là per vincerla e penso che ci riusciremo: è al 100% la squadra più forte. Il rinnovo di Lautaro? Se si è sentito di far così ha fatto bene. Lui ha dato tanto all’Inter e l’Inter ha dato tanto a lui”.

Beltran può essere il nuovo Batigol?

“Dovrebbe giocare di più. Non sta giocando quanto merita ma non sono io l’allenatore. Per me è un buon giocatore, come lo sono tutti gli argentini della Fiorentina. Io punterei tranquillamente su di loro”.

Cosa è mancato alla Fiorentina ad Atene?

“Son finali e a volte si chiede troppo. Secondo me c'è comunque da applaudire la viola per le due finali giocate. Nel calcio si cerca sempre il male. Ad Atene la Fiorentina poteva giocare meglio, ma è una finale, può capitare”.