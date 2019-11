BASTIANELLI, Babacar ama Firenze. Su Chiesa...

Patrick Bastianelli, agente di Babacar, ha parlato del ritorno a Firenze del senegalese con il Lecce e della Fiorentina in generale: "Sarà una bella giornata per Babacar, perché torna a casa, in una città che ama profondamente e di fronte a tifosdi per i quali nutre grande affetto. Nell’ultima partita Baba non ha giocato per un problema muscolare, ma domani sera ci tiene a fare una buona prestazione. Liverani è un allenatore preparato che ottiene i risultati a grazie ad un gioco propositivo. Riguardo alla Fiorentina, mi piace il progetto di Commisso e credo che possa diventare vincente nel lungo periodo perché ha capito che prima bisogna investire nelle infrastrutture. Chiesa? Da agent dico che quando arrivano offerte importanti per un giocatore è giusto lasciarlo andare alle giuste condizioni".