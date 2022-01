BASILEA, I vertici: "Per Cabral mancano le visite"

Importante conferenza stampa convocata oggi dai vertici del Basilea per informare del prossimo addio di Arthur Cabral e della seconda parte di stagione che aspetta la squadra attualmente al secondo posto del campionato svizzero. Queste le parole di David Degen, proprietario del club: "Con la Fiorentina abbiamo trattato intensamente. Il trasferimento non è ancora andato a buon fine, mancano ancora le visite mediche e altri dettagli. Se è giusto per entrambe le parti, allora non bloccheremo il percorso di Arthur.

Il nostro lavoro è sviluppare nuovi giocatori e metterli in vetrina, e nel caso Cabral abbiamo avuto molto successo. Ora stiamo cercando di bilanciare il budget, ma non abbiamo venduto Cabral perché abbiamo un coltello al collo. La Serie A è ovviamente interessante per Cabral da brasiliano, anche per quanto riguarda i Mondiali di quest'anno". Queste le parole riportate da Blick.