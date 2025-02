Barzagli nel documentario della Rondinella: "Quella volta che Baroni mi mise fuori rosa"

All’interno del documentario "Dal quartiere al tetto del mondo", prodotto da Calcio di Periferia e dedicato alla storia della Rondinella Marzocco, è presente anche il contributo di Andrea Barzagli. L’ex difensore della Nazionale ha militato nella Rondinella dal 1998 al 2001, compiendo proprio qui i primi passi nel calcio professionistico. Nel documentario, Barzagli condivide un aneddoto inedito legato a Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio, che ai tempi della Rondinella è stato prima suo compagno di squadra e poi suo allenatore.

"Dopo l’esordio con la Rondinella, nel 2000 iniziai la stagione in Serie B con la Pistoiese, dove mi spostarono nel ruolo di difensore centrale. È stata una svolta decisiva per la mia carriera, ma quei primi sei mesi furono complicati: giocai pochissimo e chiesi di tornare alla Rondinella, che all’epoca disputava il campionato di C2 con Baroni alla guida nel suo primo anno da allenatore. Stavamo facendo molto bene, ma ricordo un episodio particolare: durante una trasferta venni espulso nel primo tempo. Ero andato a recuperare un pallone vicino alla rete quando alcuni tifosi iniziarono a insultarmi e mi lanciarono una bottiglietta. Risposi con un gesto di stizza e l’arbitro mi mostrò il cartellino rosso diretto. Baroni, furioso, mi tenne fuori rosa per un’intera settimana. È sempre stato un uomo di carattere e personalità, fin dai suoi esordi in panchina: se c’è un problema, lui lo affronta e lo risolve.”

In calce il documentario.