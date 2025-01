BARONI, Occasione persa. Concessi due gol evitabili

FirenzeViola.it

Marco Baroni, tecnico della Lazio, commenta così a Dazn la sconfitta contro la Fiorentina per 1-2: "Occasione persa. Peccato, abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo e concesso due gol evitabili. Mi prendo però il secondo tempo, siamo dispiaciuti per la sconfitta ma sono situazioni che devono rafforzarci per forza. La squadra per mentalità e qualità è cresciuta nella ripresa. Ripartiamo da lì".

Sul secondo gol della Fiorentina: "In quell'occasione non dobbiamo guardare la palla. C'era densità in area, quando parlavo di gol evitabili intendevo questo. Ma nel secondo tempo non era facile, eppure siamo rientrati bene. Contro una Fiorentina bassa, siamo stati comunque lucidi creando tantissimo".