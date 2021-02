BARONE, Viola Park frutto di una task force. Tifosi...

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha preso la parola, in occasione dell'apertura dei cantieri al Viola Park, con un pensiero anche ai tifosi viola e riprercorrendo le tappe della creazione del Viola Park: "Oltre un anno fa abbiamo trovato e acquistato i terreni con una trattativa lampo, facendo partire i lavori con persone che ci si sono dedicate giorno e notte. Devo ringraziare il sindaco Casini e i suoi, eccezionali e disponibili. Vogliamo che il Viola Park sia d'eccellenza, e ringrazio Casamonti e lo studio Archea. Tanta gente ha partecipato, compresi Pradè ed Angeloni, mentre sulla parte medica il dottor Pengue per le esigenze dei giocatori sul recupero. Eduardo Miano, specialista di manto erboso, con i nostri consulenti esterni ha dato tanto su quella parte lì. Poi vorrei ringraziare la squadra di Mediacom, e la sorella di Rocco, ma anche una serie di dirigenti (li nomina, ndr). E poi la task force della famiglia Fiorentina. Ma anche la famiglia Guicciardini, Corsi e Salviati, ma anche chi ha aiutato nelle trattative. Quindi nomino anche lo studio Chiomenti, e chi ha lavorato ogni giorno con Elena Covelli. Poi un grazie a tutta la famiglia Commisso, tutti questi danno una bellissima vetrina alla nostra squadra. Vorrei raccontare una situazione particolare, ma che si deve capire: quando Rocco ha comprato la Fiorentina, c'era pure un'opzione per i terreni di Campi Bisenzio dove in passato i Della Valle volevano fare il centro sportivo. Un budget totale di 30 milioni... Quando abbiamo iniziato ad arrivare in questa zona, uno spettacolo, si è iniziato da 70 milioni, arrivati poi per vari motivi a 85. Di questo Rocco, Catherine e Giuseppe, voglio veramente ringraziarvi. Tante volte al telefono chiedo al telefono cose a Rocco, di spendere milioni per questo progetto o per quell'altro giocatore. Il popolo viola è fortunato ad avervi come proprietari. Sono dispiaciuto di non avere i nostri tifosi qui con noi, volevamo fare una grande festa ma non è possibile. Sono però in cima alla nostra piramide, e ringrazio i rappresentanti delle due associazioni (Pucci e De Sinopoli, ndr) presenti qui oggi. Sono dispiaciuto invece che non ci sia lo stesso entusiasmo e la sicurezza di poter migliorare il sistema calcio italiano. Non ho trovato lì la stessa unione che abbiamo qui, le istituzioni politiche e sportive continuano ad ostacolare chi come noi vuole investire, rendendo irrealizzabile qualsiasi sforzo e sogno di avere la Fiorentina che Firenze merita. Siamo stati a Londra e anche in Spagna per vedere altri centri sportivi, speriamo di aver fatto il più bello d'Europa".