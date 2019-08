BARONE, La sorpresa agli abbonati al Viola Point

Duecento persone in fila al Fiorentina Point nel primo giorno dedicato agli abbonati che vogliono cambiare posto. I primi tifosi sono arrivati addirittura alle 7. Mentre verso le 10.20 è passato dal punto viola in Via Sette Santi anche il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone. Quest'ultimo si è fermato a salutare tutti i tifosi con il sorriso sulle labbra e facendo selfie con loro. In quel momento Barone decide di chiamare in diretta il presidente viola Commisso negli States dove erano quasi le 5 del mattino. Il patron viola messo in vivavoce ha salutato e ringraziato i tifosi. Lo scrive La Nazione.