BARONE, Ergon è nel territorio un'eccellenza

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha commentato così, tramite il sito ufficiale viola, la partnership con Ergon, azienda informatica toscana diventata Official Information Technology Partner di Fiorentina ovvero l’azienda di riferimento in ambito IT per il Club Viola. Queste le sue parole: "Siamo felici di accogliere un nuovo partner nella Famiglia Viola, soprattutto quando ci si lega ad un’azienda fiorentina che è un’eccellenza del territorio come Ergon. Condividendo i valori fondamentali di dedizione, innovazione, diversità e inclusione, è stato naturale per Fiorentina ed Ergon dare vita a questa partnership”.