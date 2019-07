BARONE, Chiesa? Tutto a posto. E sul mercato...

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport dalla sede della presentazione dei calendari della prossima Serie A: "Giornata importante per noi, per me in particolare che rappresento Rocco, la Fiorentina e tutta la città. Per me è la prima volta qui e sarà una serata importante per noi. Tournée in USA? La squadra sta lavorando abbastanza bene, Montella sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo giocato un torneo importante, la prima con buon risultato. Poi con l'Arsenal abbiamo creato abbastanza palle gol, poi l'ultima col Benfica abbiamo giocato in casa, a New York, ma abbiamo beccato il gol del 2-1 all'ultimo secondo. Lirola e Boateng? Dovete parlare col ds Pradè. Stiamo lavorando, sono nomi importanti. Da qui a fine mercato sono convinto che la Fiorentina farà scelte importanti. Chiesa? Federico fa parte della Fiorentina. È molto felice di questo, ha anche giocato col Benfica facendo un ottimo secondo tempo. Si sta preparando per la stagione, tutto a posto".