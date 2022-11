BARONE/2, Preoccupato per i parcheggi del V.Park

Il dg viola Joe Barone ha rilasciato dichiarazioni, oltre che al TgR Rai Toscana, anche ad Italia 7. Di seguito le sue parole: “Prosegue sul Viola Park: “È il nostro orgoglio. Voglio ringraziare Rocco e la sua famiglia, che ha voluto fare questo investimento in un periodo economico difficile per la tifoseria viola. Sono preoccupato per il tema parcheggi. Ci lavoriamo ogni giorno anche con il Sindaco. Sarebbe imbarazzante non avere a disposizioni i parcheggi quando inaugureremo il Viola Park, per il Comune di Firenze e quello di Bagno a Ripoli”.

Sul problema tasse: “Spero che le squadre che chiederanno rinvii sul pagamento dei debiti incorrano nelle sanzioni previste. È un momento in cui il calcio deve crescere, per la Serie A, con maggiori entrate e per portare giocatori più importanti. Ci vuole il rispetto delle regole da parte di tutti, perché ci guarda tutto il mondo”.