BARI, Aperta un'indagine per l'espulsione di Bellomo

Una notizia che ha del clamoroso arriva dalla Serie B. Nella gara di ritorno dei playout, vinta dal Bari sul campo della Ternana per 0-3, al 78' - quanto il risultato non era più in discussione - è stato espulso il centrocampista degli ospiti Nicola Bellomo. Su questo episodio del match si sono registrati flussi anomali di scommesse ed è per questo che la Procura Federale ha aperto un fascicolo di indagine in merito all'espulsione del giocatore.