BARAK, Cifre e condizioni per il riscatto del Napoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Emergono altri dettagli della trattativa che potrebbe portare Barak dalla Fiorentina al Napoli, avversarie stasera in Supercoppa. Secondo Il Roma il Napoli continuerebbe ad insistere per il prestito, ma non con obbligo di riscatto come vorrebbe la Fiorentina, bensì condizionato, che scatterebbe cioè in caso di qualificazione degli azzurri in Champions. Per ora però ballano due milioni: De Laurentiis propone 8 milioni, i viola ne chiedono 10.