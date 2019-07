Fra i nomi più chiacchierati in casa Brescia, dal giorno della promozione in Serie A ad oggi, c’è certamente quello di Mario Balotelli. Il legame con la sua città è indiscutibile, ma ad oggi non sembrano esserci i presupposti per regalare il colpo ad effetto ai tifosi. Non fosse altro per l’ingaggio extralarge che chiede l’attaccante ex Nizza e Marsiglia.