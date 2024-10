BALOTELLI, Quando firmo, questa Serie A la smonto

FirenzeViola.it

Che Mario Balotelli abbia voglia di tornare protagonista non è più un mistero. Qualche giorno fa aveva fatto sapere di voler trovare una squadra di Serie A e nella giornata di ieri, ospite sul canale Twitch "Vox to Box", ha rincarato la dose: "Io come Pohjanpalo? Attaccami quando comincio a giocare di nuovo. Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta? Ma vaffanc... Tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò per qualche club io questa Serie A te la smonto".