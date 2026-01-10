Balotelli: "Lo scorso anno ho avuto offerte importanti. Senza Vieira sarei ancora al Genoa"

Mario Balotelli, in partenza dall'aeroporto di Bergamo per volare a Dubai dove firmerà con l'Al Ittifaq dopo aver passato da svincolato questi primi mesi di stagione, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Hai dei rimpianti per come è andata l'avventura al Genoa?: "Io l'anno scorso ho avuto offerte importanti. Il Genoa ha fatto la scelta di prendere un allenatore con cui non c'era sto massimo rapporto. Se non avessero fatto questa scelta oggi sarei ancora al Genoa".