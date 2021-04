BALLARDINI, Ho studiato sia Prandelli che Iachini

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa la sfida del Marassi:"La partita contro la Fiorentina me la immagino difficilissima, così come tutte le altre del campionato. Credo che, a prescindere dall’avvicendamento in panchina in casa-viola ed al ritorno di Iachini, la Fiorentina rimanga una squadra con una rosa forte, certamente non si aspettavano di essere in questa situazione di classifica. Certamente loro avranno una spinta in più, come sempre quando c'è un cambio in panchina. Quindi una difficoltà in più oltre alla qualità che hanno nella loro rosa.Ho studiato però sia le partite giocate con Prandelli che quelle con Iachini ed in queste due settimane ho potuto contare su quasi tutti i giocatori, visto che pochi di noi sono partiti per le Nazionali”. A margine della conferenza stampa Ballardini ha espresso anche la sua soddisfazione per la 100esima panchina col Genoa, traguardo che il tecnico taglierà proprio domani: "Domani sarà un'emozione particolare per me, ma ogni gara a modo suo è stata indimenticabile. Ci sono tante partite che porto nel cuore, per tutto quello che è successo da quando sono arrivato la prima volta fatico a ricordare qualcosa in particolare".