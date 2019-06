BALESTRI (VC NY), Domani cena Commisso-Montella

Massimo Balestri, psicologo fiorentino residente a New York dal 1988 nonché consigliere del Viola Club New York, ha parlato della cena speciale in programma domani sera negli States: "Vi confermo che la cena del Viola Club si terrà domani sera. Mancano ancora dei dettagli per quanto riguarda il ristorante, ma siamo rimasti in contatto in questi giorni con Barone. Parteciperanno Commisso ed i suoi familiari e poi ci dovrebbe essere anche Montella. Saremo una quarantina in totale. Siamo molto eccitati ed entusiasti di avere un presidente che fa base a New York. E’ emozionante perché ci fa sentire a casa. Speriamo davvero che possa approntare una sede della società anche qua. Batistuta? E’ il calciatore che viene associato alla maglia viola non appena si parla di Fiorentina. E’ il primo nome che emerge. Se si parla in questi giorni della Fiorentina in USA? L’articolo del New York Times ha fatto scalpore perché qua è come la Bibbia. Della Fiorentina ne stanno parlando anche su Forbes ed altre riviste a livello di business e dell’investimento fatto da Commisso. Commisso si definisce un italiano emigrato e non un italo-americano? Se sei nato in italia sei italiano, quindi anche Commisso è un italiano. Mentre italo-americano viene considerato chi è nato negli States ed ha genitori o origini italiane".