BAEZ, Addio viola, mi hai dato tanto: ora ti auguro...

Lungo post di saluti su Instagram da parte di Jaime Baez, esterno passato di recente al Cosenza a titolo definitivo. L'uruguagio ha postato una foto che lo ritrae in maglia viola con il seguente commento: "Fiorentina... oggi mi tocca dire addio ad un club che mi ha dato tanto in questi 4 anni della mia carriera sportiva. Ringrazio tutto il personale del club, compagni, allenatori, e tifosi per il trattamento ricevuto, le forme di affetto e il rispetto verso di me durante tutto questo tempo. Vi auguro una grande stagione. Forza Viola! Cosenza... Molto felice di annunciare il mio ritorno al club, ma questa volta in forma definitiva. Grandi sfide arrivano per le prossime 3 stagioni, con la voglia di sempre. Grazie Cosenza per aver rinnovato la vostra fiducia nei miei confronti. Forza Lupi!"