BADELJ, Rimane in panchina nel 3-0 della Croazia

Terminate le partite di Croazia e Serbia, con zero minuti raccolti dai due giocatori della Fiorentina potenzialmente interessati. Come detto in precedenza, Nikola Milenkovic non era neanche in panchina nell'amichevole con il Paraguay poi vinta 1-0 dai suoi, grazie al gol di Mitrovic. Più rotondo il successo croato: 3-0 sull'Ungheria, anche se il regista viola Milan Badelj si è limitato ad osservare dalla panchina per 90'.