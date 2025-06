Mondiale per Club, Inter-Fluminense, le formazioni: S. Esposito in panchina

Fischio d'inizio alle 21 per Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Non parte titolare nell'attacco nerazzurro Sebastiano Esposito, obiettivo di mercato della Fiorentina, ad affiancare Lautaro Martinez nella sfida ai brasiliani ci sarà Marcus Thuram. Out dal match invece l'altro Esposito cercato dai viola, ovvero Francesco Pio, per infortunio. Questo l'undici di partenza della gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Carlos Augusto, Palacios, Re Cecconi, Cocchi, Sucic, Luis Henrique, Berenbruch, Zalewski, Carboni, De Pieri, S. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli, René; Arias, Cano.

A disposizione: Fuentes, Guga, Manoel, Thiago Santos, Ganso, Lezcano, Hercules, Lima, Soteldo, Everaldo, Keno, Canobbio, Paulo Baya, Serna.

Allenatore: Renato Portaluppi.