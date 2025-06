Kayode e l'addio alla Fiorentina, Vigorelli: "Presa la decisione migliore per tutti"

Michael Kayode-Fiorentina, poteva andare diversamente? Claudio Vigorelli, agente FIFA e agente del calciatore passato al Brentford ha commentato così l'operazione ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "E' stata la scelta migliore, con le sue doti atletiche in Premier siamo convinti che possa fare un percorso di crescita ulteriore e che possa rientrare anche lui nel giro della Nazionale. Pioli? Sono felice per lui, ha le caratteristiche giuste per allenare la Fiorentina".

In prestito da gennaio in Inghilterra, l'ormai ex calciatore della Fiorentina è stato riscattato per 17 milioni (qui i dettagli dell'affare) dal Brentford dopo un ottimo finale di stagione. Il classe 2004 ha firmato con le bees un contratto fino al 2030.