B. A RIPOLI, Ecco quali sono i terreni opzionati e...

Ieri a Bagno a Ripoli Commisso ha dichiarato di avere opzionato dei terreni, tanto che qualcuno ha pensato che volesse farci lo stadio. Il sito Quiantella.it scrive che Commisso ha chiesto alla famiglia Guicciardini Corsi Salviati, da cui ha acquistato i 25 ettari per il centro sportivo, un diritto di prelazione qualora intendesse vendere i terreni ancora di sua proprietà che si trovano a nord/ovest del centro sportivo, oltre via del Padule. Si tratta di un’ampia distesa di terreni, per svariati ettari, che, secondo le indicazioni urbanistiche del Comune di Bagno a Ripoli, hanno però destinazione agricola e non rientrano per ora nella variante che deve essere approvato dal Comune per permettere l'avvio dei lavori entro settembre (o anche prima come è nelle speranze di tutte le parti in causa).

Lo stesso sito ha posto la domanda all'architetto della Soprintendenza responsabile della zona di bagno a Ripoli, Michele Cornieti, l'eventuale possibilità di costruire un nuovo stadio nel territorio comunale: "Avendo presenti le caratteristiche dimensionali e morfologiche di uno stadio di quella capienza, diciamo che il Pian di Ripoli non è l’area più idonea, proprio per il valore paesaggistico e il discreto grado di naturalità, per un’infrastruttura di quella portata. Non solo come struttura architettonica ma anche riguardo al consumo di suolo che le infrastrutture connesse, come viabilità e parcheggi, prevedono”.